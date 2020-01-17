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Специалисты Роспотребнадзора рассказали о мерах профилактики обморожения и основных средствах защиты от холода. По их мнению, лучше всего согревают несколько слоёв свободной одежды, надетые один на другой.

На сайте ведомства отмечено , что могут привести к ожогу не самые лучшие способы согревания, например, с помощью электрических грелок, нагревательных и предназначенных для отопления приборов, или открытого огня.

В Роспотребнадзоре считают самым опасным сочетание обморожения с переохлаждением. При таком состоянии человеку следует быстрее оказаться в тёплом помещении. Необходимо снять влажную и холодную одежду, согреться при помощи сухого тепла. Алкоголь не целесообразен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор перечислил противопоказания для купания в проруби в крещенскую ночь. По данным ведомства, купание может закончиться инсультом или инфарктом, если не соблюдать физиологические особенности организма. В частности, стоит быть особенно внимательными тем, у кого имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, дыхательных путей, ЖКТ, мочеполовой системы.