Синтетические витамины, которые изготавливаются на производстве, предпочтительнее принимать при инфекционных патологиях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, вегетарианстве, беременности, тяжёлом физическом труде, а также при недостатке в организме определённых микроэлементов.
В остальных случаях практически всегда будет достаточно натуральных витаминов, которые человек получает с фруктами и овощами, а также с другими продуктами питания. Кроме того, считается, что они намного лучше усваиваются,
В ведомстве отметили, что для производства витаминов на заводах в 95% случаев используется сырьё животного и растительного происхождения.
В Роспотребнадзоре напомнили, что все минеральные вещества и витамины имеют рекомендованный уровень суточного потребления, который не стоит превышать, так как можно нанести серьёзный вред здоровью. При этом перед использованием БАДов, витаминных и других комплексов необходимо проконсультироваться с врачом.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова и доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, какие витамины необходимо принимать в зимний период. В первую очередь следует обратить внимание на витамины группы В, которые играют важную роль в белковом и энергетическом обмене. Для нормального функционирования мозга полезны будут магний, цинк, марганец, калий, а также витамины А, С и Е.
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