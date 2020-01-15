https://static.news.ru/photo/7d92f5e8-378e-11ea-b187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синтетические витамины, которые изготавливаются на производстве, предпочтительнее принимать при инфекционных патологиях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, вегетарианстве, беременности, тяжёлом физическом труде, а также при недостатке в организме определённых микроэлементов.

В остальных случаях практически всегда будет достаточно натуральных витаминов, которые человек получает с фруктами и овощами, а также с другими продуктами питания. Кроме того, считается, что они намного лучше усваиваются, пишет RNS со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что для производства витаминов на заводах в 95% случаев используется сырьё животного и растительного происхождения.

В Роспотребнадзоре напомнили, что все минеральные вещества и витамины имеют рекомендованный уровень суточного потребления, который не стоит превышать, так как можно нанести серьёзный вред здоровью. При этом перед использованием БАДов, витаминных и других комплексов необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова и доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, какие витамины необходимо принимать в зимний период. В первую очередь следует обратить внимание на витамины группы В, которые играют важную роль в белковом и энергетическом обмене. Для нормального функционирования мозга полезны будут магний, цинк, марганец, калий, а также витамины А, С и Е.