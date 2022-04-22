Россиянам дали пять советов как не переедать

Люди, сидящие за монитором компьютера, потребляют пищу бесконтрольно, из-за чего нередко переедают. Так как мозг увлечён потреблением контента, он не может вовремя подать сигнал о насыщении организма, пишет Live 24.
Решение обойтись перекусом вместо полноценного приёма пищи — это плохая альтернатива полноценному обеду. Особенно, если этот перекус состоит из снеков и другой нездоровой еды. Для нормальной работы ЖКТ очень важен регулярный распорядок завтраков, обедов и ужинов, а также соблюдение сбалансированной диеты, — сообщает издание.
Тщательное пережёвывание пищи является полезной привычкой и позволяет лучше усвоить полезные микроэлементы из еды. Чем дольше человек жуёт, тем меньше он обычно съедает. Людям также стоит не потакать своим пищевым привычкам и стараться избегать нежелательных перекусов дома, когда еда находится в открытом доступе. Помимо этого, люди часто путают жажду с голодом. Поэтому диетологи советуют выпивать сначала стакан воды при малейшем ощущении голода.
Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что справиться с перееданием сладкого из-за стресса помогут сухофрукты. Именно ими стоит заменить шоколад или печенье. Сухофрукты насыщены клетчаткой и избавляют от чувства голода, отметила специалист. Важно не путать их с цукатами, которые выварены в сиропе.