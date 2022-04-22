Россиянам дали пять советов как не переедать

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Диетолог, нефролог Анна Коробкина рассказала NEWS.ru, что злоупотребление мясной пищей, наваристыми супами на кости, а также увлечение шпинатом и щавелем может вызвать образование камней в почках. Медик добавила, что парный орган «терпеливый» и образования не всегда сразу дают о себе знать. Спикер подчеркнула, что проблема часто вскрывается спонтанно, во время диспансеризации.

Почки — терпеливый орган. Камни могут спонтанно выявить на УЗИ, если человек раз в год просто проходит диспансеризацию. До определённого размера с ними могут ничего не делать — просто наблюдать...