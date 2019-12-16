https://static.news.ru/photo/c086145a-2002-11ea-9149-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациенты, которые перенесли инфаркты и инсульты, будут бесплатно получать лекарства. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Нововведение вступит в силу с 2020 года, рассказала она на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании.

Бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенёсшие острые сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, приходящие нарушения мозгового кровообращения, инсульты, а также операции на сердце и сосудах, — цитирует Скворцову ТАСС.

Глава Минздрава добавила, что бесплатные лекарства россияне смогут получать в течение двух лет с момента лечения заболевания.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019–2020 годах на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших.