Россиян с противопоказаниями к ковид-вакцинации внесут в отдельный реестр

Медработники в России должны будут вносить информацию о людях с противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 в специальную базу. Это следует из опубликованного ранее приказа Минздрава России. Эксперты предупреждают, что точный подсчёт количества людей с медотводом затруднён: по разным данным, его могут иметь от двух-трёх до десяти процентов взрослого населения страны, пишут «Ведомости».

Справка о медицинских противопоказаниях, наряду с QR-кодами привитого и переболевшего, должна стать пропуском для посещения общественных мест, а также для покупки билетов на поезда и самолёты. При этом вместо QR-кодов людям с медотводом будут выдавать сертификаты с указанием противопоказания и срока действия документа, который будет индивидуальным для каждого пациента. Представитель Минздрава не ответил на вопрос, сколько граждан на данный момент запросили медотвод от прививки.

Основания для отвода [от вакцинации] у взрослых: временное — острый период другого инфекционного (вирусного или бактериального) заболевания или обострения хронического заболевания. Постоянные: это тяжёлые аллергические реакции в анамнезе и индивидуальная непереносимость компонентов вакцины, — рассказал изданию врач Сергей Токарев.

При этом член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что для посещения некоторых общественных мест люди с медотводом должны будут предъявлять отрицательные ПЦР-тесты. К такой практике уже прибегли власти Санкт-Петербурга, но распространят ли подобные меры на всю страну, не сообщается. В Госдуме отмечали, что подход к гражданам с медотводом будет обсуждаться дополнительно ещё до принятия правительственных законопроектов о QR-кодах.

Ранее сообщалось, что с 16 ноября россияне могут получить бумажные сертификаты о сделанной прививке. Документы выдают в МФЦ, за ним могут обратиться и те, кто переболел коронавирусом, и те, у кого есть медотвод. Сертификат с QR-кодом будет действовать в любом виде, при этом выписка из QR-кода будет выдаваться по заявлению в МФЦ.