Россиян призвали отказаться от ажиотажной скупки лекарств

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов призвал россиян не совершать панические покупки лекарств в ожидании кризиса. По его словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, велика вероятность того, что после спада ажиотажа препараты придётся выкинуть, зато тем, кому они действительно нужны, они не достанутся.

Эксперт отмечает , что ажиотаж вокруг покупки лекарств создаёт лишнюю нагрузку на участников фармацевтического рынка, а сами препараты обладают весьма ограниченным сроком годности. Кроме того, свободной наличности можно найти более рациональное применение.

Если человек понимает, что препараты ему точно пригодятся через три месяца или даже через полгода, это актуально в отношении пациентов с хроническими заболеваниями, тогда запас иметь можно и даже нужно. Во всех остальных случаях с очень большой вероятностью 70–80% сформированных запасов придётся просто утилизировать, — полагает эксперт.

Ранее в Минпромторге сообщили, что запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств и сырья для них в России хватит на срок до года. В ведомстве подчеркнули, что ведётся работа по поиску альтернативных логистических операторов и новых коридоров поставок.

Некоторые производители уже смогли пересмотреть привычные логистические цепочки и наладить поставки необходимых субстанций, а также расходных материалов.

До этого сообщалось, что запасов у российских фармацевтических компаний хватит на три — шесть месяцев. Импортные субстанции за последние несколько дней подорожали на 30–35%, в том числе из-за ослабления курса рубля.

Фармацевтическая и медицинская продукция не попала под санкции, но фактически европейские контрагенты практически сразу прекратили поставки в адрес российских компаний.