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Россиянам рассказали об эффективных способах снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно данным экспертов Минздрава РФ, женщины, талия которых превышает 80 см, и мужчины с талией более 94 см должны особенно следить за своим здоровьем, а также как можно скорее отказаться от курения, чтобы избежать инсульта или инфаркта.

Кроме того, медики посоветовали россиянам употреблять в пище не менее 500 граммов овощей в день, а также уделять внимание физическим нагрузкам и отказаться от соли.

Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний — окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Университета Айовы в США предупредили женщин с широкой талией о повышенном риске преждевременной смерти. Проведённое исследование, которое длилось на протяжении 20 лет, показало, что представительницы слабого пола, чей охват талии составляет более 88,9 см, на 31% чаще умирают от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины со стандартными параметрами. При этом дамы, чей индекс массы тела превышает 25, в группу риска не попали.