Россиян предупредили об «утечке» массового имунитета в стране

В России на фоне событий последних недель происходит «утечка» коллективного иммунитета к коронавирусу. Ещё месяц назад он превышал 60%, а теперь опустился до 53%. При этом для победы над заболеванием необходимо поддерживать коллективный иммунитет на уровне 85%. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал иммунолог Николай Крючков.

Коллективный иммунитет — это динамическое понятие. Мы говорим, что надо достичь в моменте 85 процентов, но процент людей с иммунитетом может как увеличиваться, так и уменьшаться, — заявил специалист.

Он пояснил, что иммунная прослойка растёт по мере того, как люди выздоравливают от COVID-19, однако со временем защитные антитела снижаются и челоыек вновь оказывается под ударом вируса. Поддержать защиту организма можно с помощью вакцинации или бустерной прививки. Однако росияне стали недооценивать риски, связанные с коронавирусной ситуацией в стране, произошло смещение фокуса на другие события.

Я просто две цифры приведу: в восемь раз омикрон-линия коронавируса более заразная, чем сезонный грипп. Патогенность — разница в пять-семь раз. Если эти цифры сложить, то станет понятно, что коронавирусная инфекция — это не сезонный грипп, которого можно не бояться, — сказал Крючков.

Он подчеркнул, что снижение уровня иммунитета может привести к новым «вирусным цунами», увеличению количества смертей. От возможных вспышек не спасёт даже уровень коллективного иммунитета, равный 70%.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что отмена масочного режима и других коронавирусных ограничений своевременна, что доказывает статистика. Тем не менее шанс заразиться COVID-19 ещё остаётся и те, кто беспокоится за своё здоровье, могут продолжать носить маски

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима и ряда антиковидных мер в столице с 15 марта. Следом ограничения сняли в Подмосковье. При этом за прошлые сутки в России количество госпитализаций из-за ковида выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим днём.