Россиян предупредили об опасных последствиях экстремальных диет Диетолог Гридина: экстремальное похудение грозит потерей мышц и проблемами с ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Диетолог Наталия Гридина предупредила, что желание сбросить вес на любых экстремальных диетах вредно для организма, пишет Lenta.ru. Она отметила, что резкая потеря веса происходит за счет потери мышечной массы, а не жира, что в конечном итоге приводит к ощущению слабости и недомоганию.

Кроме того, после возвращения к обычному режиму питания, организм начинает запасаться жиром, замещая потерянные мышцы. Гридина также подчеркнула, что быстрые методы похудения могут вызвать проблемы с пищеварительной системой и дефицит важных микроэлементов.

Диетолог призвала россиян следовать здоровому и устойчивому подходу к похудению, включающему сбалансированное питание и физическую активность. Она рекомендовала консультироваться с профессионалами, чтобы найти оптимальный путь к достижению своей цели и сохранению здоровья.

Ранее нутрициолог Алена Балухтина назвала диету на детском питании одной из самых безумных идей для похудения. Среди других необычных систем питания она отметила диету с помощью ленточных червей или пива.