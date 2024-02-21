Россиян предупредили об опасных для здоровья видах рыбы Гастроэнтеролог Лебедева предостерегла от употребления мяса сома и пангасиуса

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Употребление некоторых видов рыбы может принести человеку больше вреда, чем пользы, заявила гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале. В частности, речь идет о мясе карася, сома, акулы и тунца. По ее словам, лучше отдать предпочтение мелким рыбам, поскольку они живут недолго и не успевают накапливать вредные элементы.

[Нежелательна для употребления] группа карповых: сазан, карась, чехонь, вобла, язь. Эта категория содержит в себе описторхов — печеночных паразитов, которые могут поражать человеческую печень, — пишет Лебедева.

Она добавила, что также следует отказаться от поедания рыб-хищников, таких как акула, рыба-меч, тунец, макрель и марлин. Эксперт отмечает, что в них накапливаются тяжелые металлы (ртуть и кадмий), которые отравляют наше тело.

Победители опасного марафона — группа падальщиков: сом, пангасиус, тилапия. Они едят все подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами! Думаю, никому бы не хотелось есть такую рыбу, — заключила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Лианн Эли сообщила, что старается избегать покупных консервированных грибов. По ее словам, специалисты считают, что каждые 100 граммов консервированных грибов содержат не менее 20 личинок. Также отвратительной едой Эли назвала креветки, у которых сохранен кишечный тракт. По мнению диетолога, от него нужно избавиться и только потом есть.