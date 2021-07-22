Россиян предупредили об опасности проживания в крохотных квартирах

Психические расстройства личности, нервные срывы и постоянные семейные ссоры могут стать следствием проживания в тесных квартирах. Об этом в интервью агентству «РИА Недвижимость» рассказала член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

По словам психолога, при планировании покупки квартиры следует руководствоваться не только вопросами расположения и цены, но и возможностью пригласить гостей, устроить личную жизнь, организовать места для взрослеющих детей или съехаться с родственниками.

Приобретая квартиру небольшой площади (до 26 квадратных метров), семья очень скоро столкнётся с проблемами, которые станут перерастать в конфликты на бытовой почве, в ссоры, ругань и даже разводы, отмечает Надежда Двоскина.

По словам психолога, для одинокого проживания человеку следует выбирать квартиру площадью 35 квадратных метров, семейной паре подойдёт жильё не менее чем в 45 квадратных метров. Малогабаритные квартиры стоит рассматривать только тем гражданам, кто приобретает жильё как альтернативу гостиницам, исключительно для ночёвок.

В таких случаях человек может не воспринимать его как свой постоянный дом, соответственно, и отношение к нему будет легче, и небольшое пространство не будет «давящим». Ещё это неплохой вариант для сдачи жилья студентам, — говорит Надежда Двоскина.

При этом в комнате непременно должно быть окно, иначе будет происходить угнетающее воздействие на психику человека, упадёт настроение, появятся депрессивные мысли.

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