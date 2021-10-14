Россиян предупредили об опасности опавших листьев

Опавшие листья опасны для аллергиков, предупредил россиян иммунолог Владимир Болибок. В беседе с радио Sputnik он отметил, что помимо аллергической реакции, листва может вызвать у некоторых людей инфекционные заболевания.

Особенно нужно беречься тем гражданам, у кого острая реакция на плесень, потому что споры плесневых грибов появляется в опавших листьях после первых же дождей. После этого она начинает гнить и, когда человек идёт по листве, то поднимает споры в воздух.

Споры плесневых грибов — это природный аллерген. Некоторые люди на неё реагируют. Бывает генетическая предрасположенность отвечать на определённые чужеродные вещества, то есть человек генетически запрограммирован на это, — уточнил Болибок.

Если плесени попадёт в дыхательные пути и лёгкие человека слишком много, то возможно развитие инфекции. Её можно определить по таким симптомам как кашель и внезапный бронхит.

Фотосессии в осенних листьях могут спровоцировать аллергию и заболевания дыхательных путей. Об этом ранее также предупреждал эксперт. Он уточнил, что возможно воспаление аденоидных вегетаций, появление синусита или риносинусита — воспаления носовых пазух. Кроме того, эта инфекция способна попасть в дыхательные пути.