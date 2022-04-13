Малышева предупредила об опасности аспирина

Аспирин — лекарственный препарат «с рисками», он помогает в критических ситуациях, но его приём может вызвать желудочное кровотечение, рассказала доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

От аспирина могут быть кровотечения желудочные, это всё-таки препарат с рисками, — отметила она.

По словам Малышевой, безопасной заменой аспирину является парацетамол. Его можно принимать беременным женщинам и кормящим матерям.

Соведущий Малышевой Герман Гандельман указал на то, что аспирин запрещён для несовершеннолетних, так как приём ими данного лекарства чреват острой печёночной недостаточностью.

В то же время Гандельман отметил, что аспирин помогает в критических ситуациях. Например, при сердечных приступах он является самым надёжным средством.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предостерёг россиян от бесконтрольного приёма кроверазжижающих препаратов, в число которых входит и аспирин. По его словам, антикоагулянты выписывают для предотвращения образования тромбов при коронавирусе, однако зачастую это оборачивается госпитализацией с кровоизлиянием в мозг или желудочным кровотечением. Приём таких лекарств должен строго контролироваться медиками.