Россиян предупредили об опасной ошибке за новогодним столом

За новогодним столом следует выбрать один алкогольный напиток и употреблять его на протяжении всей ночи. Если смешать разный алкоголь, можно получить отравление. Об этом предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Маргарита Королёва.

Если человек начал принимать крепкий напиток, надо не снижать градус до конца новогодней ночи, — сказала она.

При этом Королёва отметила, что обычно люди делают по-другому и, встретив Новый год шампанским, дальше они переходят на более крепкие напитки. Их разнообразие способно усилить воздействие алкоголя в целом и привести к опьянению и даже отравлению.

Ранее врач-инфекционист Красноярской краевой клинической больницы Елизавета Бойцова предупредила, чтобы снизить риск заражения коронавирусом на Новый год, россиянам следует вакцинироваться перед праздниками и не собираться за новогодним столом с приехавшими издалека людьми, так как в транспорте повышается риск инфицирования.