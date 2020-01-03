https://static.news.ru/photo/b1948902-2fc2-11ea-a04c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активным интернет-пользователям рекомендуется устраивать дни отказа от соцсетей для профилактики эмоционального выгорания, сообщила медицинский психолог психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. Алексеева столичного департамента здравоохранения Анастасия Бекетова.

По её словам, современный мегаполис очень требователен к людям, однако общий ритм не повод запускать здоровье.

Для профилактики эмоционального выгорания устраивайте себе разгрузочные дни — откажитесь на время от социальных сетей и поглощения информации в целом. Следите за своим состоянием и будьте внимательны — очень часто можно обнаружить себя в истощении, упустив моменты усталости, — отметила она.

Бекетова подчеркнула, что также важно следить за питанием, сном и отдыхом. Так, на работе каждый час или полтора необходимо устраивать перерывы хотя бы на 5–10 минут.

В такой перерыв можно проводить техники мышечного расслабления или, напротив, организовать себе минимальную физическую активность (размять руки, спину и так далее), — пояснила психолог.

Она уточнила, что на эмоциональное выгорание указывают постоянная усталость, недосып, быстрая утомляемость, отсутствие интереса к работе, раздражительность и неспособность радоваться. При этих симптомах следует обратиться к врачу или психологу, иначе такое состояние может закончиться депрессией, передаёт АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что эмоциональное выгорание было официально признано болезнью в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения. Теперь данное состояние определяется как «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удаётся справиться». О том, что это такое и как его избежать, рассказал психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.