Россиян предупредили о вреде популярного блюда при четырёх заболеваниях

Употребление квашенной капусты может отрицательно сказаться на состоянии здоровья при наличии у человека определённых заболеваний. Об этом в интервью РИА Новости рассказала нутрициолог Анна Павлычева.

По её словам, квашеная капуста содержит витамин С, калий, магний и большое количество органических кислот. Все они хорошо стимулируют пищеварение при пониженной кислотности и перистальтике. Однако по той же причине квашеная капуста не подойдёт людям с гиперацидностью и язвенной болезнью желудка.

Кроме того, неприятные ощущения от капусты могут возникнуть, если у вас есть СИБР (избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике) или непереносимость гистамина, так как во всех ферментированных продуктах его много, - сказала нутрициолог.

Она также добавила, что все виды крестоцветных, включая капусту, считались вредными для людей с гипотериозом - пониженной функцией щитовидной железы - поскольку в ней содержатся вещества гойтрогены, ещё больше подавляющие функцию железы. Однако последние иследования показали, что подобное влияние может быть оказано при дефиците йода и селена, а в остальных случаях капуста безопасна.

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