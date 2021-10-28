Россиян предупредили о вреде орехов, йогуртов и обезжиренного творога

Не все продукты, которые люди считают полезными, на самом деле являются таковыми. Мифы относительно некоторых из них развеяла в интервью РИА Новости диетолог и фитнес-тренер Светлана Панченко.

Так, говоря о сухофруктах, эксперт предупредила , что их необходимо тщательно выбирать, поскольку часто производители добавляют в них жир и глицерин, помогающие сделать плоды более блестящими и мягкими. Кроме того, для ускорения процесса сушки часто используются бензиновые горелки.

Орехи содержат в себе большое количество фитиновой кислоты, которая препятствует усвоению минералов. Этот продукт относится к категории аллергенов, а при неправильном хранении орехи быстро покрываются плесенью.

Что касается гранолы, которую часто любят употреблять на завтрак, она может содержать в себе сахарозаменители или фруктозу. Последняя особенно повышает калорийность продута, в больших количествах наносит вред печени.

Магазинные йогурты также содержат сахар, а также растительные жиры, красители и консерванты. Практически все они термически обработаны и лишены полезной флоры, которая является единственной причиной их употребления.

Также в список псевдополезных продуктов диетолог отнесла сыры, продаваемые с маркировкой «сырный продукт». Этот продукт содержит в себе растительные масла и хлористый кальций, использующийся «для ускорения созревания», сою, усилители вкуса и ароматизаторы.

Любители мультизлаковых батончиков должны знать, что в их состав часто входит пальмовое масло, низкокачественный шоколад, сахарный сироп, искусственные ароматизаторы и мука, — пояснила диетолог.

Также она упомянула о худеющих людях, выбирающих обезжиренный творог. Перед тем, как стать таковым, продукт прошёл длинный химический конвейер, подчеркнула специалист.

Чтобы придать обезжиренным молочным продуктам товарный вид, в них добавляют стабилизаторы и крахмал (о которых не всегда пишут в составе). Всасывание кальция из таких продуктов значительно снижено. Инсулиновый индекс многих молочных продуктов, в том числе обезжиренных, достаточно высокий. Это значит, что его лучше не есть после пяти часов вечера тем, кто имеет проблемы с сахаром в крови и инсулином, — резюмировала диетолог.

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