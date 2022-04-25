Россиян предупредили о возможном дефиците дорогостоящих лекарств

К началу апреля Минздрав почти исчерпал предусмотренный на этот год бюджет на закупку лекарств в рамках госпрограммы. При этом закрыть полностью потребности в средствах не удалось, из-за чего были объявлены дополнительные госзакупки на 23 млрд рублей в счёт 2023–2024 годов. Между тем дефицит финансирования программы нарастает, пишет «Коммерсант».

По данным госзакупок, в этом году Минздрав готов дополнительно потратить на покупку лекарств против гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза 23 млрд рублей из средств, заложенных в бюджет 2023–2024 годов. Новые аукционы могли потребоваться из-за фактического исчерпания соответствующего бюджета на 2022 год.

Как пояснил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв, такая практика связана с недофинансированием программы. По его оценке, нынешний дефицит программы составляет около 20 млрд рублей: в 2022 году бюджет программы вырос всего на 4%, а регистр пациентов пополняется в среднем на 5–10% в год. В свою очередь, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что заключая сейчас контракты на средства, заложенные в бюджете 2023–2024 годов, Минздрав пытается зафиксировать стоимость препаратов в условиях волатильности рубля и сэкономить бюджетные деньги.

Ранее глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил, что объём импорта медикаментов в Россию из ЕС и США остаётся на уровне прошлого года. Основными поставщиками являются Германия, Франция, Великобритания, а также Белоруссия и Индия, а самые дорогостоящие препараты поступают из США, Канады, Швейцарии и Ирландии.

Поставка лекарств не попала под санкции, но в связи с возникшими логистическими трудностями из-за событий на Украине многие фармацевтические компании в какой-то степени изменили своё присутствие на российском рынке.