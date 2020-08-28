Россиян предупредили о самой сильной магнитной буре лета

https://static.news.ru/photo/985c3cdc-e9d5-11ea-aa2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Последняя волна геомагнитного шторма августа пройдёт в последние дни месяца. В эти дни метеозависимые люди могут почувствовать головную боль, столкнуться с бессонницей и обострением хронических заболеваний.

Буря началась вечером 28 августа, а 29 августа достигнет максимума. Сначала специалисты ожидали 29 августа бурю средней силы, однако позднее пообещали настоящий геомагнитный шторм, сила которого может достигнуть шести баллов. На спад буря пойдёт только 31 августа.

В эти дни не рекомендуется перетруждаться, покидать дом без необходимости и не забывать принимать плановые лекарства. Чаще всего во время бурь людей мучают головная боль, бессонница, упадок сил, ломота суставов, беспричинное беспокойстве и депрессия. Стоит отказаться от употребления алкоголя, табака, жирной и острой пищи, а также от физических нагрузок и интенсивных занятий спортом.

Особую осторожность необходимо соблюдать при управлении автомобилем и работе с травмоопасными бытовыми приборами и рабочими инструментами.

Во время бури стоит чаще дышать свежим воздухом, пить много воды и травяные чаи, отдыхать, хорошо высыпаться, делать лёгкую зарядку и принимать контрастный душ, передаёт «Гастроном».

Как писал NEWS.ru, ранее аспирантка Дьюкского университета (США) Джесси Грейнджер собрала данные о выбрасывании на берег серых китов с 1985 по 2016 год и пришла к выводу, что широкополосные радиочастотные шумы, вызываемые солнечными бурями, нарушают их навигационную систему.