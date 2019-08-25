https://static.news.ru/photo/e830bfca-93dd-11e9-a2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев предупредил россиян о риске заразиться нетипичными для северных стран инфекциями. По его мнению, потепление климата принесёт в Россию лихорадку Западного Нила, Конго-Крымскую лихорадку и лихорадку денге.

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) уже была в Воронеже. Потихоньку поднимается этот вирус. На юге Сибири тоже нашли, там резервуаром для этого вируса являются птицы и лошади, — сказал Малеев РИА Новости.

Эксперт уточнил, что переносчиком вируса являются комары, а птицы и лошади являются долговременными хозяевами.

Он также отметил, что в ближайшие годы очаги лихорадки Западного Нила могут отмечаться в центральных регионах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири.

Для профилактики распространения инфекции следует избегать образования помоек, где собираются птицы, вороны, а также размножаются комары. Кроме того, подъезды домой надо обрабатывать от насекомых, в том числе клещей, одна из разновидностей которых распространяет конго-Крымскую геморрагическую лихорадку (ККГЛ).

Ранее News.ru писал о том, что Роспотребнадзор проводит масштабные мероприятия в Краснодарском крае, чтобы не допустить распространения тропических инфекций, переносимых комарами. К настоящему моменту проведены работы по истреблению комаров на 242 объектах площадью 1,7 тысяч га.