Россиян предупредили о рисках заразиться инфекциями на природе

https://static.news.ru/photo/a4437390-abe0-11ea-9fb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летом многие россияне собираются проводить время, отдыхая на природе. Однако всем стоит помнить о рисках укусов клещей и заражения кишечными инфекциями, сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Его слова приводит пресс-служба Минздрава РФ. Как отметил специалист, летом люди должны особенно тщательно следить за чистотой рук и соблюдением правил гигиены, так как именно в этот период возрастает риск заразиться кишечными инфекциями. Чтобы избежать недугов, необходимо также соблюдать правила хранения продуктов питания, особенно мясных и молочных.

Кроме того, заметил Лукашев, май и июнь — это месяцы пика сезона клещей, многие из которых могут быть переносчиками тяжёлых болезней, в том числе — энцефалита.

Эксперт посоветовал всем пройти вакцинацию. Также для поездки на природу надо выбрать правильную одежду. Обувь должна быть высокой, а брюки — плотно прилегающими к ногам. После прогулки следует внимательно осмотреть всю свою одежду.

В случае укуса нужно обратиться в травмпункт или вытащить насекомое самостоятельно. Вытаскивать клеща нужно пинцетом с мягкими губками плавными покручивающими движениями, стараясь не оторвать тело от головы, чтобы не допустить дальнейшего воспаления, — цитирует Лукашева ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, тёплая зима и ранняя весна во многих регионах России спровоцировали активность клещей. В столичном регионе паразиты уже укусили около тысячи человек, в Ленобласти — около 2 тысяч. Ежегодно в России около полумиллиона человек хоть раз снимают с себя клеща. Кровососущие членистоногие очень опасны, помимо энцефалита они переносят риккетсиозы, боррелиозы и лихорадку Кемерово.

Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова рассказала, как паразиты выбирают жертву, кусают ли они пьяных людей и почему можно не заметить «нападение».