Россиян предупредили о новых всплесках COVID-19 Профессор Никифоров: пандемия COVID завершается, но всплески болезни еще возможны

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Пандемия коронавируса с большой долей вероятности подходит к концу, однако некоторые всплески заболевания все еще возможны. Об этом РИА Новости сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. По его словам, анализ ситуации показывает, что каждая новая волна слабее и ниже предыдущей.

Я думаю, что да, пандемия подходит к концу, возможно, еще будут какие-то коротенькие всплески, но все вместе идет к затуханию, каждая волна слабее и ниже предыдущей по тяжести и по количеству заболевших, — сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что делать какие-либо прогнозы относительно ситуации с коронавирусом очень сложно. Также рано судить о том, как будет вести себя новый вариант штамма «омикрон» — «цербер». Предплагается, что он не будет вызывать тяжелого течения заболевания и не станет причиной катастрофы, сказал эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены два новых варианта COVID-19, включая подвид штамма «омикрон» под названием «цербер». По ее словам, прогнозируется дальнейшее распространение этих вариантов в стране, хотя резкого роста заболеваемости коронавирусом не ожидается и эпидситуацию можно считать управляемой. Вводить какие-либо ограничения из-за распространения коронавируса также не планируется.

В свою очередь директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что субтип штамма «омикрон», известный как «цербер», может стать одним из оснований новой волны заболеваемости омикроном в Европе и России. Он напомнил, что обилие мутаций позволяет «церберу» уходить от иммунного ответа, однако само заболевание при этом переносится в легкой форме.