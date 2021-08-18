Россиян предупредили о надвигающейся масштабной волне гриппа

В нынешнем году Россию ожидает более масштабная волна заболеваемости вирусом гриппа, чем годом ранее. Твое мнение высказал в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По словам медика, осенью 2020 года в России реже обычного фиксировали случаи заболевания гриппом, что стало побочным эфектом мер против распространения коронавируса. В нынешнем сезоне гриппа и ОРВИ будет больше, хотя показатели всё равно окажутся ниже, чем в обычные сезоны.

Тем не менее, и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа, — подчеркнул Николай Крючков.

Вакцинироваться, чтобы не заболеть осенью, эксперт рекомендует уже сейчас.

Наиболее важна прививка против гриппа для пожилых людей и для людей, ослабленных хроническими заболеваниями. Тут полное совпадение с такими же группами риска для коронавируса, — отметил врач.

Также он рекомендовал сделать прививку от гриппа детям, которые переносят это заболевание тяжелее взрослых.

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