Россиян предупредили о мощных магнитных бурях

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27–29 мая россиян ждут серьёзные магнитные бури, сообщил URA.RU ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта МГУ Александр Жигалин.

21, 22 и 25 мая на Солнце были возмущения (вспышки). Они выходили на второй уровень (всего их три). Пока с магнитосферой всё в порядке, но вот после 22-го числа надо прибавить пять-семь дней, — объяснил специалист.

По его словам, существует всего два типа электромагнитных излучений. В первом случае они идут к Земле всего восемь минут, и магнитная буря ощущается сразу. А втором случае к вспышке присоединяются и корпускулярные (тяжёлые) частицы. Эти бури достигают планеты на пятый-седьмой день.

Второй тип оказывает влияние на людей из групп риска — они могут почувствовать недомогание. Учёный объяснил, что чаще всего чувствительные к метеоизменениям и магнитным бурям люди находятся в возрастных категориях до 25 лет и после 60 лет.

Ранее кардиолог, геронтолог и гериатр доктор медицинских наук Юрий Конев объяснил, что часто люди подобные события переживают на уровне психологической внушаемости. В медицине подобное называют психосоматикой. На самом же деле самочувствию большинства людей ничего не грозит. Особенно это касается граждан трудоспособного возраста.