Россиян предупредили, что проснулись клещи

https://static.news.ru/photo/c526703e-3cc9-11ea-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Клещи могут переносить несколько инфекций сразу — самая опасная клещевой энцефалит, приводящий к инвалидности. Как рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина, готовиться к сезону клещей нужно заранее.

Для начала необходимо сделать прививку от энцефалита. Им, кстати можно заразиться, не только от укуса клеща, но и выпив сырое козье или коровье молоко, предупредил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Почему надо начинать заранее — в первый сезон нужно сделать две прививки, между ними желательно подождать два месяца или в экстренном случае две недели, — напомнил представитель Роспотребнадзора.

При этом не все регионы России объявляются эндемичными по энцефалиту. Например, в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях лучше прививку сделать. В Московском регионе она не нужна, но меры безопасности соблюдать нужно в любом случае.

Клещи, по словам Шашиной могут быть переносчиками боррелиоза. Это бактериальная инфекция, которой заражаются намного чаще, чем энцефалитом. Есть и другие заболевания, причём иногда один клещ может передать сразу две инфекции.

Американские учёные выяснили, что дальнейший рост температуры воздуха на Земле приведёт к тому, что клещи, поражающие собак, начнут в два-три раза чаще селиться на телах людей, писал ранее NEWS.ru.