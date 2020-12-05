Россиян предостерегли от самолечения антимикробными препаратами

https://static.news.ru/photo/3b997408-36e5-11eb-b557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самостоятельно назначать себе противомикробные лекарства не следует, бесконтрольный их приём категорически недопустим. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

Он пояснил, что антимикробные препараты в целом и антибиотики в частности могу вызывать различные побочные реакции от аллергической сыпи до анафилактического шока, который может оказаться смертельным.

Лекарства должны назначаться только специалистом, учитывая взаимодействие различных препаратов. Медики при необходимости могут скорректировать лечение, если оно вызовет нежелательные реакции.

Эксперт добавил, что в результате нерационального приёма антибиотиков микробы могут приобрести устойчивость к ним, и врачам придётся искать новые схемы лечения.

Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо, — цитирует Авдеева РИА Новости.

Он подчеркнул, что антибиотики не действуют ни на какие вирусы, в том числе и коронавирус. Их назначают в случаях, когда на фоне COVID-19 развиваются бактериальные осложнения.

Ранее NEWS.ru писал, что медиков шокировали методы, которые используют россияне в процессе самолечения. При первых симптомах заболевания, будь то обычная простуда или коронавирус, 18% соотечественников начинают принимать антибиотики. Ещё 14% пьют иммуномодуляторы, 24% пытаются заглушить болезнь витаминами. Самый популярный метод самолечения — приём горячего чая или молока. Ещё часть респондентов подавляли болезнь с помощью алкоголя — «водки с перцем».