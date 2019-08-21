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Правительство поручило Министерству здравоохранения проработать потребность по психотропным препаратам, не зарегистрированным на территории России, чтобы приобрести необходимые лекарства за рубежом.

Федеральное предприятие «Московский эндокринный завод» уже направило запрос зарубежным производителям, в котором обговаривается закупка не менее 10 тысяч упаковок препаратов для обеспечения нуждающихся детей. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой отметили, что наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной правительством РФ квоте, передаёт ТАСС .

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович обратился к правительству России с требованием разрешить ситуацию с получением незарегистрированных лекарств для тяжелобольных детей. Он назвал задержание родителей абсолютно бесчеловечным, а также заявил о необходимости немедленных изменений в законодательстве, писал News.ru.