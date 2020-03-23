https://static.news.ru/photo/14514246-6cfa-11ea-8cba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Правительство России профинансирует закупку 5,7 тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), чтобы подготовиться к распространению вызывающей пневмонию коронавирусной инфекции.

Кабмин выделит Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей, которые нужно потратить в 2020 году. Деньги возьмут из резервного фонда правительства для «защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции».

Согласно опубликованному распоряжению , Минпромторг обязали проконтролировать целевое расходование средств, а к 1 февраля 2021-го отчитаться о закупке аппаратов и доставке техники в региональные медицинские организации.

Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус COVID-19 распространился в большинство стран мира, став пандемией в марте 2020 года. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды. К 23 марта заразились более 343 тысяч человек, погибли более 14,7 тысячи.

Россия зафиксировала 438 случаев заражения после 163 тысяч проведённых тестов. Официально в стране нет смертей, вызванных COVID-19.