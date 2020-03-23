Правительство России профинансирует закупку 5,7 тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), чтобы подготовиться к распространению вызывающей пневмонию коронавирусной инфекции.
Кабмин выделит Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей, которые нужно потратить в 2020 году. Деньги возьмут из резервного фонда правительства для «защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции».
Согласно опубликованному
Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус COVID-19 распространился в большинство стран мира, став пандемией в марте 2020 года. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды. К 23 марта заразились более 343 тысяч человек, погибли более 14,7 тысячи.
Россия зафиксировала 438 случаев заражения после 163 тысяч проведённых тестов. Официально в стране нет смертей, вызванных COVID-19.
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