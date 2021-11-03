Россия вновь обновила антирекорд по числу смертей от коронавируса

Россия в очередной раз обновила антирекорд по смертности за сутки от коронавируса. Так за минувшие 24 часа в стране от последствий COVID-19 скончались1195 человек. За день до этого за сутки умерли 1189 граждан. Об этом сообщает федеральным оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Всего пандемия унесла жизни 243 255 человек. За прошедшие 24 часа количество заразившихся возросло на 40 217 и составило 8 673 860. Отмечается, что у 8,8% не было клинических проявлений болезни.

За сутки из российских больниц выписались 31 928 человек. Всего за время пандемии от последствий коронавируса вылечились 7 477 366 россиян.

По числу выявленных случаев заражения лидирует Москва — там заразились 6 305 человек, что на 522 случая меньше, чем сутки назад. На втором месте Санкт-Петербург (3271), а на третьем Подмосковье (2732).

Ранее учёные из Австралии выяснили, что кислотный рефлюкс увеличивает риски осложнений при COVID-19. Этим частично объясняется взаимосвязь между тяжестью заболевания коронавирусом и расстройством пищеварительной системы у таких больных.