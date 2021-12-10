Россия ужесточила ограничения на въезд из девяти стран

В Россию полностью запрещён въезд иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга. Отменены ранее существовавшие исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз. Такое решение приняло правительство РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Изменения
Новый документ отменяет исключения для жителей Ботсваны, Зимбабве, Специального административного района Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР.
С 28 ноября в РФ действовали ограничения на въезд для жителей этих стран. С 2 декабря всех прибывших в РФ из ЮАР и соседних стран начали отправлять на двухнедельный карантин.
Ранее профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил о том, что оправданной мерой для предотвращения распространения нового варианта коронавируса «омикрон» может стать закрытие воздушной границы со странами Южной Африки.