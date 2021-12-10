Россия ужесточила ограничения на въезд из девяти стран

В Россию полностью запрещён въезд иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга. Отменены ранее существовавшие исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз. Такое решение приняло правительство РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Изменения вносятся в документ от 16 марта 2020 года. Прежнее распоряжение вводило временные ограничения для въезда в РФ иностранцев без гражданства, а также определяло тех, кто не подпадает под данные ограничения. В частности, въезд разрешался владельцам дипломатических и служебных паспортов, виз, экипажам воздушных, морских и речных судов, поездов и локомотивных бригад.

Новый документ отменяет исключения для жителей Ботсваны, Зимбабве, Специального административного района Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР.

С 28 ноября в РФ действовали ограничения на въезд для жителей этих стран. С 2 декабря всех прибывших в РФ из ЮАР и соседних стран начали отправлять на двухнедельный карантин.

Ранее профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил о том, что оправданной мерой для предотвращения распространения нового варианта коронавируса «омикрон» может стать закрытие воздушной границы со странами Южной Африки.