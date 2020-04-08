Россия создала тест-систему для незаметно переболевших COVID-19

Роспотребнадзор в пятницу зарегистрирует тест-систему для выявления иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, которая поможет найти незаметно переболевших россиян, заявила главный санитарный врач Анна Попова.
В первую очередь, нам нужно протестировать врачей, которые работают: у кого высокий риск инфицирования, а кто этот риск преодолел и имеет иммунитет, - цитирует Попову «Интерфакс».
По словам главы Роспотребнадзора, скоро тестирование откроют для всех желающих.
Как писал NEWS.ru, в России число зарегистрированных пациентов с COVID-19 превысило 8,6 тысячи. При этом и врачи, и многие представители власти соглашаются с тем, что многие могли переболеть без выраженных симптомов.
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