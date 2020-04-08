Россия создала тест-систему для незаметно переболевших COVID-19

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Эксперты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) выяснили, как коронавирус влияет на работу сердца. Медики провели исследование и установили, что у инфицированных COVID-19 физиологические параметры органа меняются.

В частности, врачи выделили две разновидности поражения вследствие коронавирусной инфекции. В первом случае у пациентов возникает сердечная недостаточность, из-за чего сердечная мышца начинает плохо качать кровь. Во втором — появляется...