Россия обогнала Китай по числу заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/33fcf9ea-8862-11ea-a30a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РФ заняла девятое место в списке стран по количеству выявленных больных коронавирусной инфекцией, обогнав Китай. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба и проекта Университета Джонса Хопкинса (США).

Так, в России на 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса. В Китае при этом обнаружено 83 912 заболевших.

На первом месте списка находятся США. Там инфекцию подхватили свыше 965,9 тысяч человек. Следом идут Испания (226,6 тысяч), Италия (197,6 тысяч), Франция (162,2 тысяч) и Германия (157,7 тысяч). При этом в ФРГ наблюдаются низкие показатели тяжёлого течения болезни и летальности, в стране уже начали смягчать введённые карантинные меры.

По всему миру COVID-19 заболели более 2,9 млн, свыше 206 тысяч пациентов умерли, более 817 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные начали вторую стадию тестирования вакцины от коронавируса: препарат ввели 508 добровольцам. Российский центр «Вектор» тоже приступил к испытаниям на людях.