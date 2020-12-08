Россия направила тесты на коронавирус в 45 стран мира

Россия за время пандемии успела поставить в 45 разных стран более 1,3 млн тест-систем на выявление коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Уже поставлено более 1,3 миллиона в 45 стран мира, —
цитируетеё РИА Новости.
Ранее Попова дала рекомендации жителям России о том, как лучше провести Новый год и нерабочие праздничные дни, чтобы минимизировать риски заражения и распространения коронавируса.
По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, на сегодняшний день половина российских регионов получили партии вакцины от коронавируса «Спутник V».
Уровень летальности коронавирусной инфекции в России составляет 1,7%, в то время как в среднем в мире он держится на уровне 2,3%, писал NEWS.ru.