16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Россия направила тесты на коронавирус в 45 стран мира

11:27, 09 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия за время пандемии успела поставить в 45 разных стран более 1,3 млн тест-систем на выявление коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Уже поставлено более 1,3 миллиона в 45 стран мира, — цитирует её РИА Новости.

Ранее Попова дала рекомендации жителям России о том, как лучше провести Новый год и нерабочие праздничные дни, чтобы минимизировать риски заражения и распространения коронавируса.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, на сегодняшний день половина российских регионов получили партии вакцины от коронавируса «Спутник V».

Уровень летальности коронавирусной инфекции в России составляет 1,7%, в то время как в среднем в мире он держится на уровне 2,3%, писал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео