Россия направила тесты на коронавирус в 45 стран мира

https://static.news.ru/photo/7e0b31d8-39fa-11eb-a31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия за время пандемии успела поставить в 45 разных стран более 1,3 млн тест-систем на выявление коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Уже поставлено более 1,3 миллиона в 45 стран мира, — цитирует её РИА Новости.

Ранее Попова дала рекомендации жителям России о том, как лучше провести Новый год и нерабочие праздничные дни, чтобы минимизировать риски заражения и распространения коронавируса.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, на сегодняшний день половина российских регионов получили партии вакцины от коронавируса «Спутник V».

Уровень летальности коронавирусной инфекции в России составляет 1,7%, в то время как в среднем в мире он держится на уровне 2,3%, писал NEWS.ru.