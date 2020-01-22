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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские специалисты разрабатывают вакцину для борьбы с новым видом коронавируса, выявленного в Китае.

Всегда, когда мы имеем последовательность вируса, мы начинаем немедленно разработку вакцины, — цитирует Попову РИА Новости.

Вспышка нового заболевания была зафиксирована в городе Ухань в начале января. Сначала специалисты думали, что это связано с местным рынком морепродуктов, но тогда многие пациенты утверждали, что не посещали его. Первое время врачи не фиксировали распространение коронавируса от человека к человеку, но 20 января китайские специалисты подтвердили обратное.

Новый коронавирус зафиксирован в Китае, Японии, Таиланде и в Республике Корея. О первом заболевшем в США сообщили и американские СМИ. Только в КНР число инфицированных возросло до 473 человек, а жертвами стали уже девять человек.

Как писал NEWS.ru, ранее российское министерство здравоохранения сообщило о росте числа заражений неизвестным коронавирусом.