Российскую вакцину от коронавируса назвали чрезвычайно эффективной

https://static.news.ru/photo/3bb6d792-2b3b-11eb-9900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Третья фаза испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает, что её эффективность чрезвычайно высока. Об этом заявила глава департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

Третья фаза, которая сейчас идёт, показывает, что эффективность весьма высока. Чрезвычайно высока, — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Байбарина дала оценку российскому препарату на круглом столе «Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Ранее стало известно, что власти планируют начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса в течение двух недель. Для этого будет использоваться препарат «Спутник V», который ещё проходит третий этап испытаний. По словам источника, процесс начнётся уже на следующей неделе (23–29 ноября). Для этих целей будет получено примерно 300 тысяч доз вакцины подтверждённого качества, однако для массовой вакцинации используют только часть запаса. Базовым регионом для старта использования препарата гражданами, не входящими в группу риска, станет Москва.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.