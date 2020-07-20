Российскую вакцину от COVID-19 могут испытать на больных

https://static.news.ru/photo/4aee078c-ca81-11ea-861c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Вакцине, созданной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и протестированной на добровольцах, потребуются дополнительные испытания, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Только после этих исследований вакциной можно будет прививать людей с хроническими заболеваниями, пожилых и детей.

Чтобы вакцинировать другие категории, в том числе людей с хроническими заболеваниями, престарелых, потребуются дополнительные исследования. С особой аккуратностью и осторожностью всегда делают вакцину для детей, для них также понадобятся дополнительные испытания, — цитирует РИА Новости Волчкова.

Он подчеркнул, что во время проведённых испытаний на физически здоровых добровольцах значимых побочных эффектов вакцины обнаружено не было. Вместе с тем были получены результаты эффективности препарата, оценена нейтрализующая способность вырабатываемых им антител. В ходе дальнейших исследований необходимо будет дополнительно оценить Т-клеточный иммунный ответ на инфекцию. По словам Волчкова, за первыми добровольцами будет установлено долговременное наблюдение, чтобы на протяжении нескольких лет отследить более длительные побочные эффекты.

Как писал NEWS.ru, вторая группа добровольцев, участвовавшая в тестировании разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцины против коронавируса, выписана из клиники. Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук сообщила, что все 20 человек хорошо перенесли вакцинирование, побочных эффектов почти не было.

Клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы две группы добровольцев, которые состояли из солдат-контрактников и гражданских лиц. Тестирование проводят специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

По словам руководителя НИЦ Александра Гинцбурга, вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля. После завершения испытаний центр подаст документы на регистрацию вакцины. Кроме того, в институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.