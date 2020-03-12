https://static.news.ru/photo/55b31aa4-6474-11ea-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Система диагностики коронавируса в России является одной из лучших в мире. Об этом заявил известный пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин.

В РФ созданы одни из самых чувствительных и эффективных диагностических тестов по коронавирусу, позволяющие с высокой точностью провести вирусологические обследования, — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, система диагностики состоит из трёх этапов. Сначала врач берёт у пациента мазок из зева и носа и отправляет в местную лабораторию. Если анализ даёт положительный результат, его направляют для перепроверки в так называемый референс-центр. Если и там анализ оказывается положительным, тогда материал транспортируют в клинику инновационных медицинских технологий «Вектор» в Новосибирске, где и выносится окончательный диагноз.

Чучалин подчеркнул, что по вакцине от коронавируса сейчас ведётся исследование, но самой её пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.