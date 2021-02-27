Российский врач назвала тяжёлое осложнение после коронавируса

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Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала о тяжёлом осложнение у пациентов, переболевших коронавирусом.

Специалист объяснила, что такое мультисистемный воспалительный синдром, который встречается у людей с коронавирусной инфекцией. По словам Лысенко, это целый комплекс проблем, связанный с аутоиммунной агрессией организма, направленной на себя, с поражением разных органов-мишеней.

Это могут быть почки, сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии способны привести к тяжёлым заболеваниям сердца, — цитирует RT главврача.

Ранее стало известно, что на риск попасть в больницу с коронавирусом и на тяжесть заболевания серьёзно влияют ожирение, гипертония, диабет и сердечная недостаточность. Об этом сообщила команда американских учёных по итогам математического анализа количества заражений и госпитализаций относительно имеющихся у людей заболеваний. Исследователи проанализировали более 900 тысяч случаев стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 30% случаев были связаны с ожирением, 26% с гипертонией, 21% с диабетом, а 12% с сердечной недостаточностью, передаёт Journal of the American Heart Association.

Кроме того, фактором риска стал и возраст заболевших: в 8% случаев в больнице оказывались граждане с диабетом, чей возраст был меньше 50 лет. При этом люди старше 65 лет попадали в больницу в 29% случаев. Число госпитализаций, связанных с указанными болезнями, было выше у темнокожих людей, а процент попадания на больничную койку с диабетом и ожирением оказался выше всего у латиноамериканцев, писал NEWS.ru.