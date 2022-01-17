Российский врач назвал симптомы при штамме «омикрон» 

У заражённых штаммом «омикрон» людей нет каких-либо специфических симптомов, способных отличить его от других вариантов коронавирусной инфекции, отметил кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. В интервью с Lenta.ru специалист назвал ряд признаков заражения «омикроном».

Он рассказал, что для данного штамма, также, как и для предыдущих, характерно значительное снижение запаха и обоняния, а в некоторых случаях их полная потеря. Эксперт отметил, что течение болезни, вызванное заражением новым вариантом, доброкачественное.

Это лёгкая простуда, в первую очередь ощущение разбитости, слабости, озноба, повышения температуры. Могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, то есть диарея, мышечные боли, кашель, насморк реже, — перечислил симптомы специалист.

Он отметил, что вакцинированные граждане переносят болезнь легче, нежели те, кто предпочли не ставить прививку от COVID-19. По его словам, у вакцинированных людей температура держится не более суток, а то и вовсе несколько часов. Они чувствуют себя полностью здоровыми уже на следующий день, хотя по-прежнему выделяют вирусные частицы и могут заражать окружающих.

Ашихмин призвал общество встать на путь вакцинации «Спутником V».

Другого пути просто нет, либо вы вымрем, либо мы вакцинируемся, — сказал он.

Он утверждает, что переболеть — плохой вариант, так как у перенесённой коронавирусной инфекции есть последствия и их много, и даже молодой организм может попасть на аппарат ИВЛ.

Ранее специалист в области вирусологии Александр Чепурнов заявил, что пик заболеваний коронавирусной инфекции придётся на февраль. Он объяснил, что к 22 января — как предполагали ранее — новая волна пика ещё не достигнет, потому что «омикрон» не успеет захватить страну, поскольку её территория слишком велика. Профессор также обратил внимание на то, что несколько дней назад около 40% заражений приходилось на «омикрон»-штамм. Но, по мнению вирусолога, за неделю ему «дельту» не вытеснить.