Российский врач назвал порядок действий при потере обоняния из-за COVID-19

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При потере обоняния из-за коронавируса нужно в первую очередь снять отёчность слизистой, а уже потом начинать лечиться лекарствами, улучшающими питание структур нервной ткани. Такой порядок действий предложил врач-терапевт госпиталя МВД Сахалинской области Юрий Галузинский.

Помогает простое механическое промывание. Нужно пропускать через нос тёплую подсоленную кипячёную воду. Когда она скатывается на корень языка, нужно выплёвывать раствор. Это очень хорошо очищает нос от всего постороннего, а соль помогает снятию отёка, — цитирует специалиста Lenta.ru.

Эксперт подчеркнул, что главное при потере обоняния — это время. Если бездействовать, то это несколько удлинит период восстановления, но лишь на дни.

Ранее доктор медицинских наук Ирина Добрецова посоветовала необычный способ вернуть запахи и вкусы после COVID-19. Она предложила попробовать восстановить свои вкусовые ощущения с помощью хвойного стоматологического ополаскивателя.

Между тем врач и телеведущая Елена Малышева предупредила, что последствия потери обоняния, например вследствие коронавируса, могут быть трагическими. Поэтому нос нужно «тренировать». Она напомнила об инциденте, произошедшем с гимнасткой, олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной, которая из-за отсутствия обоняния после болезни не почувствовала запах дыма, когда в её квартире начался пожар.

Малышева дала несколько советов, которые помогут избежать влияния аносмии на жизнь и здоровье. Во-первых, дома стоит установить датчики дыма. Во-вторых, чтобы случайно не заполучить пищевое отравление, следует проверять срок годности продуктов. Чтоб вернуть обоняние, нужно промывать нос два раза в сутки, использовать назначенные врачом гормональные спреи и проводить тренировку для носа: вдыхать запахи роз, гвоздики, лимона и эвкалипта, писал NEWS.ru.