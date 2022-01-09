Российский вирусолог рассказал о необычной способности «омикрона»
Вирусолог Чепурнов рассказал о способности «омикрона» объединяться с другими штаммами
Антон Соловьев
Антон Соловьев
21:30, 09 января 2022
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Профессор вирусологии Александр Чепурнов поделился необычной способностью «омикрона». Эта разновидность коронавируса может объединяться с другими штаммами при одновременном их нахождении в организме человека, передает слова профессора портал Ura.ru.
Около месяца назад основным штаммом коронавируса в мире был «дельта», однако потом его начал вытеснять «омикрон». Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека, — сказал Чепурнов.
Индийские врачи выяснили, что новый штамм коронавируса «омикрон» может быть опаснее для детей в силу более интенсивной, чем у взрослых, частоты дыхания. Таким образом, их организм гораздо восприимчивее к содержащимся в воздухе биологическим агентам.
Ранее учёные Кипрского университета нашли штамм, который является гибридом «дельты» и «омикрона». Благодаря этой особенности учёные дали ему название «дельтакрон».
Исследователи с родины штамма коронавируса «омикрон» ЮАР предсказали скорый конец кризисной стадии пандемии.