Российский вирусолог рассказал о необычной способности «омикрона»

Профессор вирусологии Александр Чепурнов поделился необычной способностью «омикрона». Эта разновидность коронавируса может объединяться с другими штаммами при одновременном их нахождении в организме человека, передает слова профессора портал Ura.ru.

Около месяца назад основным штаммом коронавируса в мире был «дельта», однако потом его начал вытеснять «омикрон». Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека, — сказал Чепурнов.

Индийские врачи выяснили, что новый штамм коронавируса «омикрон» может быть опаснее для детей в силу более интенсивной, чем у взрослых, частоты дыхания. Таким образом, их организм гораздо восприимчивее к содержащимся в воздухе биологическим агентам.

Ранее учёные Кипрского университета нашли штамм, который является гибридом «дельты» и «омикрона». Благодаря этой особенности учёные дали ему название «дельтакрон».

Исследователи с родины штамма коронавируса «омикрон» ЮАР предсказали скорый конец кризисной стадии пандемии.