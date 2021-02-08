Российский вирусолог назвал причину неэффективности вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1970338c-69f1-11eb-8aa2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от COVID-19 может оказаться неэффективной из-за естественной мутации коронавируса. Об этом рассказал российский вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По словам специалиста, появились сообщения, что белок шипа в одном из штаммов вируса настолько изменился, что вакцина не даёт положительного эффекта.

По мнению Аграновского, при распространении такого штамма прежняя вакцина не поможет людям защититься. В случае возникновения подобной мутации, в состав вакцины придётся вносить изменения, пишет URA.RU.

Накануне учёные из Великобритании обнаружили, что одной из причин появления новых штаммов-мутантов является переливание плазмы крови пациентам с ослабленным иммунитетом. Кембриджские медики пришли к выводу, что при каждом новом вливании плазмы происходили мутации коронавируса в спайковом белке. Именно он отвечает за проникновение вируса в клетки организма.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, российская вакцина «Спутник V» имеет одинаковую эффективность против новых штаммов вируса. Кроме того, она предоставляет полную защиту против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом. Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом «Спутник V», в 1,3–1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом, сообщал NEWS.ru.