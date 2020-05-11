Российский репродуктолог оценил возможность бесплодия из-за коронавируса

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Врач — акушер-гинеколог-репродуктолог Дилорум Камилова не подтвердила мнение китайских коллег о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию у женщин. По мнению специалиста, пока слишком рано делать однозначные заключения по данному вопросу.

Эпидемии только пять месяцев в лучшем случае. Поэтому нельзя пока говорить о том, как это может повлиять или не повлиять на репродуктивную функцию. Только года через два могут быть проанализированы данные, — сказала она в беседе с «Москвой 24»

Ранее ученые из Китая заявили, что новый коронвирус может инфицировать женские репродуктивные органы и вызвать бесплодие.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,1 млн человек по всему миру, более 286 тысяч скончались.

Больше всего заражённых выявлено в США — 1 347 936 человек, болезнь унесла жизни 80 684 из них. Следом идёт Россия. По данным на 11 мая в РФ выявлено 232 243 больных COVID-19. Однако смертность в России от COVID-19 остаётся на низком уровне — 2009 человек.

По словам академика РАН, главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликса Ершова, ситуация с коронавирусом в России развивается по особому сценарию: она отличается низкой заболеваемостью и низкой смертностью. Причиной этого Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулёза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб, писал NEWS.ru.