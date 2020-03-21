https://static.news.ru/photo/8c2ff2cc-6c31-11ea-acd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari /Global Look Press

Большинство военных вирусологов и эпидемиологов, которых направляют для оказания помощи Италии, принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, разработке вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин. В их числе специалист в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы Вячеслав Кулиш.

Он участвовал в разработке вакцин против лихорадки Эбола, противочумных препаратов. Эксперт в области вирусологии, организации и проведения специальной обработки, а также противоэпидемиологических мероприятий, — сказали в Минобороны.

Всего Россия отправит в Италию около 100 вирусологов и эпидемиологов для помощи в борьбе с коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, которая зародилась в Китае. Наиболее тяжёлой ситуация оказалась в Италии, где зарегистрирована самая высокая смертность от COVID-19. Так, на Апеннинском полуострове выявлено 53 578 инфицированных. Болезнь закончилась летальным исходом для 4825 из них. В КНР же на 81 321 случай заражения приходится 3260 смертей. При этом третьей страной в мире по числу граждан, заражённых коронавирусной инфекцией, стали США. Там, по данным на 22 марта, 25 493 подтверждённых диагноза.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.

Ранее NEWS.ru приводил мнение президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, который считает, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Заболевание будет распространяться волнами, уверен он.