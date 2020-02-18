https://static.news.ru/photo/077fde62-52ea-11ea-ab85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

14,7 тысячи человек, прибывших из Китая, находятся под наблюдением российских врачей в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа.

Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается также, что 620 граждан КНР без симптомов ОРВИ находятся в 125 региональных медицинских учреждениях. Все они помещены под карантин.

По состоянию на 19 февраля от коронавируса в мире излечились 14 352 человека, заражены — более 75 тысяч человек, скончались — более двух тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, российские студенты, обучающиеся во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, записали видеообращение со словами поддержки китайских коллег, проходящих обучение в вузах на территории РФ. Акция связана с распространением в азиатском государстве коронавируса нового типа.