Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

Минобороны РФ сообщило, что российские военные специалисты разработали новый метод тестирования на коронавирус, сообщает пресс-служба министерства. Новы способ позволяет быстрее определять наличие заболевание, а также не уступает по точности традиционному ПЦР-тесту. В создании метода принимали участие специалисты кировского филиала 48 Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и их коллеги из научно-производственной фирмы «Синтол».

На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени, — сообщает Минобороны.

Набор реагентов получил название «КовиГен-LAMP». В министерстве заявляли, что он полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов.

Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот, — отметили в военном ведомстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в 67 регионах, большая часть заболевания приходится на «дельта»-штамм. Кроме того, 1682 случая заражения приходится на «омикрон»-штамм, его выявили в 42 субъектах. Наиболее активно он распространяется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Доктор и телеведущий Александр Мясников недавно рассказал о симптомах заражения коронавирусом, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. По мнению Мясникова — это одышка в покое или при небольшой физической нагрузке, постоянно высокая температура выше 38,3 и пульс постоянно ниже 94.