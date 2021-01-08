Российские вакцины защищают от британского штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/f6f7e0e6-5377-11eb-86f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

Тесты на коронавирусную инфекцию, которые используются в России, определяют британский штамм вируса, а российские вакцины защищают от него. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса, — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она подчеркнула, что новый штамм коронавирусной инфекции не вызывает более тяжёлого течения, чем обычный, но, скорее всего, этот вариант является более заразным.

Ранее Попова рассказала, что в России был обнаружен британский штамм коронавирусной инфекции. Его привёз приехавший из Великобритании россиянин. Глава Роспотребнадзора отметила, что этот случай был выявлен ещё в конце прошлого года.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии считают, что быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны было связано с его появлением. Он может быть на 70% заразнее, чем обычный вирус.

Как писал NEWS.ru, новый штамм COVID-19 опасен для шести категорий детей. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.