https://static.news.ru/photo/fa866636-5e8d-11ea-b2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программный комплекс, способный, при помощи искусственного интеллекта, распознать злокачественные новообразования молочных желез по рентгеновским снимкам, разработали в Тамбовском техническом университете (ТГТУ).

Полученные при маммографическом исследовании снимки с помощью ИИ почти моментально (в течение двух минут) делятся на три группы: доброкачественные новообразования, отсутствие новообразований, новообразования с подозрением на злокачественность, рассказал профессор Владимир Алексеев.

Таким образом, при отсеивании «чистых» результатов маммографии автоматически, объём работы врачей-рентгенологов и онкологов сокращается на треть. Вероятность пропуска опухоли при этом нулевая, передаёт РИА Новости.

Алексеев добавил, что испытания комплекса на реальных пациентах на протяжении полутора лет доказали свою эффективность и программа будет постепенно внедряться в некоторых медучреждениях Тамбова и области в 2020 году. Алгоритмы методики позволяет исследовать и другие снимки, например, результаты топографических исследований мозга или флюорографии.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из Великого Новгорода провели испытания биогибридного скрининга. В результате эксперимента выяснилось, что крысы с вживлённым в мозг чипом научились диагностировать рак в несколько раз лучше передового оборудования.