https://static.news.ru/photo/f12fa85a-c085-11e9-8914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Специалисты российского инновационного центра «Сколково» выяснили, что вода, обработанная холодной плазмой способна уничтожать бактерии и вирусы.

Благодаря активным формам кислорода и хлорноватистой кислоты, такая вода способна повреждать клетки вирусов. При этом она абсолютно безопасна для человека, ею модно обрабатывать медицинские маски, поверхности и распылять в воздухе, передают «Известия».

Учёным из «Сколково» удалось создать установку, позволяющую обрабатывать воду холодной плазмой — газом из заряженных и незаряженных частиц. После обработки атомы теряют часть электронов, что не позволяет им соединиться в молекулу H2O.

Ранее NEWS.ru писал о том, что появление инфекции агрессивнее, чем коронавирус нового типа, возможно в будущем, считает д.м.н., профессор Игорь Гундаров. По мнению учёного, пандемия COVID-19 связана с борьбой с другими заболеваниями, в частности, благодаря прививкам типы гриппа А и Б практически исчезли, а на их месте размножились штаммы коронавируса