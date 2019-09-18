https://static.news.ru/photo/34b4225c-b016-11e9-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Специалисты из Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера выявили серьёзную опасность зубных имплантатов.

В настоящее время всё больше людей соглашаются на дентальную имплантацию ради восстановления потерянных зубов. При этом количество осложнений после процедуры неуклонно растёт.

Одним из негативных последствий является периимплантит — инфекция, приводящая к воспалению мягких тканей ротовой полости, разрушению костной ткани в области протеза и нагноению.

Исследуя причину появления инфекции, российские учёные предположили, что это могут быть следы посторонних неорганических веществ на поверхности новых стерильных зубных имплантатов.

При этом самым эффективным методом лечения этого осложнения является лазерная терапия, очищающая поверхности имплантата от любых инородных веществ и организмов, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что плохая гигиена полости рта не только снижает качество жизни, но и повышает риск возникновения серьёзных заболеваний. Недавнее исследование показало, что проблемы со здоровьем зубов связаны со снижением когнитивных функций человека.